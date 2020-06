Policyjni wodniacy pomogli turystom Data publikacji 28.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy, patrolując jezioro Wigry, pomogli turystom z Białegostoku, których zaskoczyły trudne warunki atmosferyczne na wodzie. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji policjantów 51-latka i 47-latek bezpiecznie trafili na brzeg.

Od początku maja wodniacy z suwalskiej komendy Policji dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. O tym jak bardzo ich obecność jest potrzebna przekonali się turyści z Białegostoku.

Wczoraj, tuż przed godziną 14, kiedy na jeziorze Wigry rozszalała się burza, mundurowi zauważyli dwie osoby stojące w trzcinowisku, w pobliżu Wyspy Krowa. Policjanci natychmiast podpłynęli do nich swoją łodzią, aby udzielić pomocy. Mężczyzna z kobietą zostali zaskoczeni przez nawałnicę, gdy płynęli łodzią wiosłową. Próbowali wrócić do brzegu, jednak po pokonaniu kilkudziesięciu metrów, pod silny wiatr i napierającą na nich falę, zostali zniesieni w trzcinowisko, z którego nie byli w stanie się wydostać. 51-latka i 47-latek byli zmarznięci, przemoczeni i zdezorientowani. W związku z tą sytuacją policjanci przywiązali ich łódź do łodzi policyjnej, a następnie bezpiecznie przetransportowali kobietę i mężczyznę na brzeg.

Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.