Zatrzymany za grudniowe rozboje

Na trzy miesiące do aresztu trafił 20-latek zatrzymany przez suwalskich policjantów. Mężczyzna podejrzany jest o trzy rozboje. Do tych zdarzeń doszło w drugiej połowie grudnia w sklepach z alkoholem w Suwałkach. Schemat działania sprawcy za każdym razem był podobny. Do ataków dochodziło wieczorem. Zamaskowany wchodził do sklepu, tam wyjmował nóż i grożąc sprzedawcom żądał wydania pieniędzy, alkoholu i papierosów. Po napadzie szybko uciekał. Zebrany w tych sprawach materiał dowodowy doprowadził policjantów do 20-letniego mieszkańca Suwałk. W ustaleniu tożsamości podejrzanego pomógł mundurowym monitoring. Policjanci zatrzymali 20-latka. W Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach podejrzany usłyszał trzy zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu 20-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Za te czyny grozi mu teraz do 20 lat pozbawienia wolności.