Lamborghini 213km/h po S-61 Data publikacji 03.04.2026

Policjanci z suwalskiego wydziału ruchu drogowego, sprawdzali prędkość z jaką poruszali się kierowcy jadący drogą S-61. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na Lamborghini, które przemieszczało się z bardzo dużą prędkością. 25 - letni obywatel Ukrainy poruszał się z prędkością 213 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h . Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych a jego konto zasiliło 15 punktów.

Funkcjonariusze każdego dnia podejmują działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu uczestników stwarzających realne zagrożenie na drodze. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy z nas może mieć wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.