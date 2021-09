Wystarczył mały batonik, żeby pomóc kierowcy

"...chcę wyrazić podziękowanie za empatię i ludzkie podejście patrolu Policji, który zatrzymał mnie do rutynowej kontroli drogowej..."- tymi słowami suwalczanin podziękował policjantom za okazaną pomoc. Do nietypowej sytuacji doszło w poniedziałek przy ulicy Reja w Suwałkach. W trakcie kontroli policjanci dowiedzieli się, że kierowca choruje na cukrzycę i w związku ze spadkiem cukru źle się poczuł. Wówczas jeden z mundurowych przekazał mężczyźnie swój batonik, po zjedzeniu którego suwalczanin mógł bezpiecznie wrócić do domu.