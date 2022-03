Kolejne szkolenie psów służbowych w Suwałkach Data publikacji 23.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne psy służbowe są nieocenione. Policjanci z Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Suwałkach systematycznie pracują nad formą oraz umiejętnościami swoich czworonożnych przyjaciół, z którymi na co dzień pełnią służbę.

Odwaga i oddanie psów policyjnych, połączona ze specjalistycznym wyszkoleniem, stanowi niezwykle cenne wsparcie dla funkcjonariuszy, nawet w najtrudniejszych wyzwaniach z jakimi muszą się mierzyć. Są to „gliniarze”, którzy pomimo, iż nie noszą munduru, w wielu przypadkach są niezastąpieni. Potrafią błyskawicznie dogonić przestępcę, wskazać drogę ucieczki lub miejsce jego ukrycia. Policyjne psy służbowe muszą posiadać odpowiednie predyspozycje. Jest to skrupulatnie sprawdzane jeszcze przed zakupem czworonoga. Później pies wraz ze swoim przewodnikiem trafia na kurs, po ukończeniu którego otrzymują atest i od tej chwili mogą wspólnie wykonywać zadania służbowe. Policjanci, którzy decydują się na pracę ze zwierzętami, powinni mieć do nich odpowiednie podejście. Oprócz stanowczości, muszą po prostu je lubić, natomiast nie mogą się ich bać.

Warunkiem sukcesu jest świetnie wyszkolony i zgrany duet: przewodnik i pies służbowy. Cyklicznie ćwiczenia, jakim są poddawane dwa razy w miesiącu, doskonalą posiadane już umiejętności i pozwalają na wprowadzanie nowych elementów.

Kilka dni temu suwalscy przewodnicy psów służbowych przeprowadzili kolejne szkolenie swoich "czworonożnych partnerów". Na łące poza miastem trenowali między innymi posłuszeństwo psa. Doskonalili też umiejętności tropienia śladów ludzi. Psy miały również za zadanie obezwładnić pozoranta, broniąc swojego przewodnika przed atakiem. Kolejnym poleceniem było przeszukanie terenu za osobą zaginioną. Wszystkie zagadnienia wykonywane były z dużym zaangażowaniem i radością, a każdy sukces nagradzany był przysmakiem lub zabawą z piłeczką.

W suwalskiej komendzie służbę pełni 12 psów, wśród których jest jeden pies tropiący, osiem patrolowo-tropiących oraz dwa do wyszukiwania narkotyków i jeden do wyszukiwania materiałów wybuchowych.