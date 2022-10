Ćwiczenia służb na budowanej drodze ekspresowej Data publikacji 28.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci zostali powiadomieni o busie, który nie zatrzymał się do kontroli strażnikom granicznym. Kierowca pojazdu uciekając spowodował zdarzenie drogowe, w którym kilka osób zostało rannych. Następnie rozpoczęły się poszukiwania, ponieważ kierowca busa wraz z pasażerami oddalili się z miejsca zdarzenia. Całe szczęście, to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, realizowany przez suwalskich policjantów i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o busie, który nie zatrzymał się do kontroli strażnikom granicznym na drodze ekspresowej S61 i jedzie w kierunku Suwałk. W rejon został natychmiast wysłany patrol ruchu drogowego oraz policjanci z Posterunku Policji w Słobódce. Dołączyli do nich funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca busa, jadąc z nadmierną prędkością, doprowadził do zdarzenia drogowego z innym pojazdem. Kilka osób zostało rannych. Kierowca busa i część pasażerów oddalili się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy rannym. Następnie rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, w którą włączyli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz członkowie Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej. Do poszukiwań został wykorzystany specjalistyczny sprzęt. Uciekinierzy zostali zatrzymani po około dwóch godzinach. Mundurowi udzielili im pierwszej pomocy, aż do przybycia karetek pogotowia.

Całe szczęście, to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, w których uczestniczyli suwalscy policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, ratownicy medyczni, a także studenci i członkowie Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności policjantów oraz współpraca z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Była to także dobra okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia. Wszystko po to, aby jak najszybciej i jak najsprawniej dotrzeć do osób poszkodowanych i udzielić im niezbędnej pomocy.



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.46 MB)