Kolejny poszukiwany w rękach policjantów

Suwalscy policjanci zatrzymali kolejnego poszukiwanego. Tym razem w ręce funkcjonariuszy wpadł 50-latek. Był on poszukiwany od kilku dni przez Sąd Rejonowy w Suwałkach za kradzieże. Do zatrzymania mężczyzny doszło w środku nocy, na jednej z ulic w centrum Suwałk. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony zaistniałą sytuacją. Funkcjonariusze rozpoznali w nim poszukiwanego. Potwierdziła to weryfikacja jego danych w policyjnych systemach. 50-latek trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy.

